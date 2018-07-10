Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 1'i yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi Atanaj Caddesi'nde meydana geldi. Recep Korkmaz'ın kullandığı 41 AAT 807 plakalı otomobil, karşıdan gelen İngiliz uyruklu Bjoro Brodin'in kullandığı 09 D 5866 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, yanlarında bulunan Ali İhsan Onay ile İngiliz uyruklu Mahnaz Najafı yaralandı. Yaralılar, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Brodin'in kullandığı otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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