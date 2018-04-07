Aydın'da 44 kaçak göçmen yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Samos Adası'na geçme hazırlığı yaptığı belirlenen 44 kaçak yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bugün akşam saatlerinde Karaova Mahallesi Sahil Siteleri'nde Yunanistan'ın Samos Adası'na geçme hazırlığı yaptığı belirlenen 16'sı erkek, 8'i kadın ve 20'si çocuk toplam 44 kaçak göçmeni yakaladı. Polis, bir şişme bot, su motoru ve 44 can yeleğine de el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
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