HABER

Aydın'da alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Söke ilçesinde alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada Hasan Salbaş (65) öldü, oğlu Mustafa Hakan Salbaş (29) ile karşı taraftan Enver Kızılgeçit (35) ise yaralandı.

Aydın'da alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde alacak meselesinden çıkan bıçaklı kavgada Hasan Salbaş (65) öldü, oğlu Mustafa Hakan Salbaş (29) ile karşı taraftan Enver Kızılgeçit (35) ise yaralandı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs şoförü Hasan Salbaş ve oğlu Mustafa Hakan Salbaş ile Enver Kızılgeçit ve Hüseyin Kapsöz (20) arasında alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Taraflar telefonda randevulaştı, mahalledeki bir kahvehanede buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda Hasan Salbaş, oğlu Mustafa Hakan Salbaş, karşı taraftan Enver Kızılgeçit, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Salbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili Hüseyin Kapsöz, jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gözler tamamen açık! Gözler tamamen açık!
Emekli öğretmen tüfekle intihar ettiEmekli öğretmen tüfekle intihar etti
Alacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemiAlacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.