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Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 13:49 | Son Güncelleme 7 saat önce

Salih Yılmaz'ın ölümünden sorumlu tutulan en yakın iki arkadaşı Salih'i öldükten sonra dağlık alana bırakıp ertesi gün "Araba çamura saplandı" diye evden kazma kürek alıp toprağa gömdüklerini itiraf etti

Aydın'da 27 Kasım 2016 tarihinde kaybolduktan sonra 26 Ocak 2017 tarihinde cansız bedeni dağlık arazide toprağa gömülü vaziyette bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.

İHA'nın haberine göre, Salih Yılmaz'ın Aydın Adliyesi'nde yapılan duruşmasında kasten öldürme ve şahsı ölüme terk etme suçlamaları ile yargılanan maktülün en yakın arkadaşları Hakan A. ve Ali Berk S.'nin anlattıkları dinleyenlerin kanını dondurdu. Salih Yılmaz'ın kaybolduğu 27 Kasım 2016 günü birlikte buluşup Ilıcabaşı Mahallesi'nden bonzai aldıklarını belirten şüpheliler gün boyu birlikte vakit geçirdiklerini akşam saatlerinde de eski sanayide boş bir alanda uyuşturucu ve alkol aldıklarını belirttiler.

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"DAĞLIK ALANA GÖTÜRÜP BIRAKTIK"

Uyuşturucu aldıktan sonra Salih Yılmaz'ın birden fenalaştığını iddia eden Hakan A ve Ali Berk S. önce fenalaşıp sonra nabzı duran arkadaşlarını kameralara yakalanmamak için dağlık alana bıraktıklarını belirterek uyuşturucu ve alkolün etkisi ile yanlış yaptıklarını söylediler. Arabanın arka koltuğuna yatırdıkları Salih Yılmaz'ın ölüp ölmediğini nabız kontrolü yaparak belirlediklerini ifade eden şüpheliler öldüğünü anladıkları arkadaşlarını 27 Kasım 2016 günü Efeler ilçesi Danişment Mahallesi Bozyer mevkiine bıraktıklarını söylediler.

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"ARABAMIZ ÇAMURA SAPLANDI"

27 Kasım akşamı dağa bıraktıkları arkadaşlarının cesedini 28 Kasım günü yakınlarından 'Arabamız çamura saplandı' diye istedikleri kazma ve kürekle aynı bölgeye gidip açtıkları çukura gömdüklerini itiraf eden iki şüpheli Salih'in ölümünün kendi üzerlerine kalmasından korktukları için böyle bir hataya düştüklerini söylediler. Salih kaybolduktan sonra iki ay boyunca ailesi ile arayan ve cesedi bulunduktan sonra da cenazesine katılarak gözyaşı döken zanlılar olaydan duydukları pişmanlığı dile getirip yaşananların alkol ve uyuşturucunun etkisi ile yaşandığını belirtti.

Dava delillerin toplanması ve dinlenmesi gerek diğer tanıkların da ifadesine başvurulması için ileri bir tarihe ertelendi.

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cinayet salih yılmaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adamlar gelip itiraf etmiş işte herşeyi anlatmış daha ne delili ne tanığından söz edıyorsunuz anlamadım ki
ANAMIZIN İLK NASİHATI AMAN OGLUM ARKADAŞA GÜVENMEYİN ADAMA EN ÇOK ZARARI ARKADAŞI VERİR DER BİZE HER BİR YAKINININ ARKADAŞLARI TARAFINDAN KAYBOLDUGU SONRADA ARKADLARININ ÖLDÜRDÜGÜNÜ SÖYLERDİ
Arkadaşsız olmaz. Ama asla tedbiri elden bırakmamak gerek. Kim ne dese desin. Toplum içinde kural ve kanunlar sayesinde evcil görünür. İnsanoğlu özünde vahşi yaratıktır. Arınma gecesi filmini izleyenler bilir..
Ölen ölmüş nasılsa diyerek iyi hal gençlerin geleceği diyerek indirim üstüne indirim yapmak için uzatılıyor belli
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