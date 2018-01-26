Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da 27 Kasım 2016 tarihinde kaybolduktan sonra 26 Ocak 2017 tarihinde cansız bedeni dağlık arazide toprağa gömülü vaziyette bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.

İHA'nın haberine göre, Salih Yılmaz'ın Aydın Adliyesi'nde yapılan duruşmasında kasten öldürme ve şahsı ölüme terk etme suçlamaları ile yargılanan maktülün en yakın arkadaşları Hakan A. ve Ali Berk S.'nin anlattıkları dinleyenlerin kanını dondurdu. Salih Yılmaz'ın kaybolduğu 27 Kasım 2016 günü birlikte buluşup Ilıcabaşı Mahallesi'nden bonzai aldıklarını belirten şüpheliler gün boyu birlikte vakit geçirdiklerini akşam saatlerinde de eski sanayide boş bir alanda uyuşturucu ve alkol aldıklarını belirttiler.

"DAĞLIK ALANA GÖTÜRÜP BIRAKTIK"

Uyuşturucu aldıktan sonra Salih Yılmaz'ın birden fenalaştığını iddia eden Hakan A ve Ali Berk S. önce fenalaşıp sonra nabzı duran arkadaşlarını kameralara yakalanmamak için dağlık alana bıraktıklarını belirterek uyuşturucu ve alkolün etkisi ile yanlış yaptıklarını söylediler. Arabanın arka koltuğuna yatırdıkları Salih Yılmaz'ın ölüp ölmediğini nabız kontrolü yaparak belirlediklerini ifade eden şüpheliler öldüğünü anladıkları arkadaşlarını 27 Kasım 2016 günü Efeler ilçesi Danişment Mahallesi Bozyer mevkiine bıraktıklarını söylediler.