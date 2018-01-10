Aydın'da ATV devrildi: 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hızlı girdiği virajı alamayarak devrilen ATV'deki anne ve oğlu yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Nazilli'nin kırsal Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve dönen Ercan Erçetin (33) yönetimindeki ATV, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, Erçetin ile yanındaki annesi Aynur Erçetin (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 0 yorum