Aydın’da bıçaklı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede ölürken, iki kişi de kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde bulunan Şehit Kurtuluş Bozyiğit Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan O.D., M.D. ve A.R.D. ambulanslarla Efeler’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edilen yaralılardan O.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çok sayıda bıçak darbesi alan diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, kavganın ardından aracıyla kaçan şüpheli A.A’nın yakalanması için çalışma başlattı.