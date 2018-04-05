Aydın’da buzağı kurtarma operasyonu

Aydın’ın Çine ilçesinde çukura düşen buzağıyı Kuşadası Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Çine ilçesi Tepeköy Mahallesinde ikamet eden Mert Sarıçiçek hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlardan bir tanesi otladığı tepelik alandan kayalık bölgeye düştü. Buzağının sahibi Mert Sarıçiçek kayalıklara düşen hayvanını kendisi kurtaramayınca AKUT ekiplerinden yardım istedi. Çine’ye gelen dört kişilik Kuşadası AKUT ekibi bölgedeki vatandaşlarla beraber buzağıyı düştüğü kayalık yerden kurtardı.
Buzağı sahibi Mert Sarıçiçek Kuşadası AKUT ekibine teşekkür ederken, düştüğü yerden yaralı olarak kurtarılan buzağı tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.
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