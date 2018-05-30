HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ve Didim ilçe sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından çevreciler eylem yaptı.

Aydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ve Didim ilçe sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalında yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından çevreciler eylem yaptı. Konunun takipçisi olduklarını belirten çevreciler, yetkilileri kirliliğin giderilmesi için göreve davet etti.
Aydın ve Muğla'da faaliyet gösteren çevreci sivil toplum kuruluşları, Söke ve Didim ilçe sınırları içinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalındaki balık ölümlerini protesto etmek için kanalın yanında eylem yaptı. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), TEMA ve EKODOSD'un da aralarında bulunduğu çevreci sivil toplum kuruluşlarına, CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatları da destek verdi. Eylem sırasında katılımcılar adına açıklamayı AYÇEP Genel Sekreteri Gönül Yücel Hastaoğlu yaptı. Hastaoğlu, "Sanayi atıkları, zirai ilaçlar ve evsel atıklarla kirletilen Menderes Nehri ve tahliye kanalının sorunlarının havza boyunca değerlendirilmesi gerekir. Çevre Kanunu hükümleri gereğince evsel ve endüstriyel atık su üreten faaliyetler denetlenmeli, arıtma tesisi kurma yükümlülüğü bulunan endüstriyel tesislerde arıtma tesisleri kurulmalı, kurulu olanların artıma tesisleri çalışmalı, kirletenler hakkında gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Türkiye'nin en uzun sekizinci nehri olan Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik dördüncü seviyeye ulaşmıştır. Bütün yaşam alanlarımızı yağmalayan, tek dertleri kar etmek olan kapitalistler sözde temiz enerji diye RES, GES, JES uygulamalarıyla temiz doğamızı kirletmektedirler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptıAydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptıAydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptıAydın'da çevreciler toplu balık ölümleri nedeniyle eylem yaptı

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladıİstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı
Şehit polislerin davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbetŞehit polislerin davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

İstanbul'da korkunç olay! 81 yaşındaki adam hastanenin 3’üncü katından atladı

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.