Aydın’da çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki altı katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın bugün saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Bahçeşehir Sitesi’nde yer alan altı katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Evin mutfak bölümünde çıkan yangını gören ev sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangın yerinde bulunan mutfak tüpü patlama ihtimaline karşın dışarıya çıkarıldı. Evin mutfak kısmında çıkan yangının nedeni ekipler tarafından araştırılırken, mutfak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.