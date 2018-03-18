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Aydın'da ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 07:46 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.  Yeşilyurt Mahallesi 1123 Sokak'ta kısa süre önce hayatını kaybeden Şükran Eroğlu'na ait 2 katlı evin ikinci katından, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Aydın'da ev yangını

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yeşilyurt Mahallesi 1123 Sokak'ta kısa süre önce hayatını kaybeden Şükran Eroğlu'na ait 2 katlı evin ikinci katından, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Aydın'da ev yangınıAydın'da ev yangını

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