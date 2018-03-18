Aydın'da ev yangını

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yeşilyurt Mahallesi 1123 Sokak'ta kısa süre önce hayatını kaybeden Şükran Eroğlu'na ait 2 katlı evin ikinci katından, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum