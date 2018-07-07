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Aydın'da, fabrikada kazan patladı: 4 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir kimya fabrikasında kazanda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir kimya fabrikasında kazanda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında meydana geldi. Kimyasal madde işlemeye yarayan ve değirmen adı verilen kazan, gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada, kazan çevresinde bulunan 4 işçi yaralanırken, küçük çaplı yangın çıktı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Murat Barut, Mustafa İnce, Süleyman Yıldızçoban ve Zeynep Tuğba Aydın, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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