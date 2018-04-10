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Aydın'da FETÖ operasyonu: 18 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslere geçen 28 Mart'ta yaptığı eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor

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