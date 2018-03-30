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Aydın'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri adliyede adli kontrol  serbest bırakıldı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri adliyede adli kontrol serbest bırakıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin bugün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan U.B., R.K., A.D., S.C.G., H.M.K. ve İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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