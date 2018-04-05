Aydın’da FETÖ’nün askeri okul yapılanmasına darbe: 31 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik askeri okullara öğrenci yerleştirilmesi ve sınav sorularının çalınmasıyla ilgili olarak jandarmanın Aydın merkezli olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığının Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Aydın ilindeki askeri okullara öğrenci yerleştirilmesi, sınav sorularının çalınması ve örgüt elemanlarına sınavdan önce soruların verilmesine yönelik yürütülen soruşturmada bir itirafçının ifadesi doğrultusunda 2011-2013 yılları arasında Aydın ili ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunulduğu tespit edildi.

Aydın merkezli olarak 6 ilde jandarma tarafından geçtiğimiz Mart ayı içerisinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda belirlenen 31 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Maltepe Askeri Lisesinden ihraç edilen 1 kişi tutuklandı. 8’i jandarma personeli 15 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanırken; 7’si jandarma personeli 10 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 1’i jandarma ve 3’ü ise askeri personel 5 şüphelini ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.