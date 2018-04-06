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Aydın’da fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bursa, Yalova ve Aydın’da 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınla fuhuş çetesi çökeltildi.

Aydın’da fuhuş operasyonu

Bursa, Yalova ve Aydın’da 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınla fuhuş çetesi çökeltildi. Bursa Ahlak Polisi’nin yaptığı operasyonla 16 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin aralarında kullandıkları ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ şifreleri ise dikkat çekti.

Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin 3 aydır titizlikle sürdürdüğü operasyon neticesinde fuhuş çetesi çökeltildi. Edinilen bilgiye göre, aralarında evli çiftlerin de olduğu tespit edilen fuhuş şebekesi üyelerinin, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerden getirdikleri kişilere para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Dedektiflerin ‘Pasaportçu’ lakaplı bir şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alması üzerine, zanlıların kendi aralarında ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ şifreleri ile konuştukları belirlendi.

Soruşturmanın sonunda ekipler Bursa, Aydın ve Yalova’da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bayanlar sınır dışı edilirken, fuhuş şebekesi üyelerinden 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın’da fuhuş operasyonu

Aydın’da fuhuş operasyonu

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