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Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 03:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde horoz dövüşü yapılarak bahis oynattıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı, 26 horoza el konuldu.

Aydın'da 'horoz dövüşü'ne suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Kurtuluş Mahallesi'nde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Horoz dövüşü yaptırıp bahis oynattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, yaklaşık yüz seyircinin bulunduğu alanda 26 horoza da el konuldu.

Gözaltına alınarak Emniyete götürülen kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı ve idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Horozların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

(AA)

Horoz dövüşü vahşeti
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Aydın incirliova horoz gözaltı bahis horoz dövüşü

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