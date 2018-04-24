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Aydın’da ilginç hırsızlık girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Aydın hırsızlar bu defa sağlık ocağını soymaya kalktı.

Aydın’da ilginç hırsızlık girişimi

Aydın hırsızlar bu defa sağlık ocağını soymaya kalktı. Efeler İlçe Merkezi TOKİ konutlarında bulunan 16 nolu sağlık ocağının kapısını kırıp sağlık ocağını soymaya kalkan hırsızlar apartman sakinlerinin gürültü ile uyanması üzerine kötü emellerine ulaşamadı. Polis tarafından el konulan olayda sağlık ocağını soymaya kalkan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Sabah mesai için TOKİ konutlarında bulunan 16 nolu Sağlık Ocağı’na gelen görevliler kapının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ocağına gelen polisler giriş kapısının kırıldığını belirledi. Hırsızlık amacıyla kırıldığı düşünülen sağlık ocağının kapısında ve çevrede parmak izi çalışması yapılırken, polisin çalışmasının ardından kırılan kapı tamir edildi. Herkesi şaşırtan ilginç hırsızlık girişimi ile ilgili soruşturma başlatılırken, hırsız ya da hırsızların kapıyı kırdıktan sonra oluşan gürültü nedeniyle yakalanma korkusu ile içeriden bir şey çalamadan kaçtıkları öğrenildi.

Aydın’da ilginç hırsızlık girişimi

Aydın’da ilginç hırsızlık girişimi

Aydın’da ilginç hırsızlık girişimi

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