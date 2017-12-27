Aydın'da kaçak üretim 1150 litre şarap ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, bidon ve damacanalar içinde, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere kaçak olarak üretilmiş toplam 1150 litre şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Karacasu'nun kırsal Yenice Mahallesi'ndeki bir evde kaçak şarap üretimi yapıldığını belirledi. Jandarma tarafından, dün akşam saatlerinde, T.K. ve M.B.'nin birlikte kaldığı eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bidon ve damacanalar içerisinde, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere bekletilen, kaçak olarak üretilmiş toplam 1150 litre şarap ele geçirildi. Şaraplara el konulurken, T.K. ve M.B. gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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