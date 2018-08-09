Aydın'da korkutan yangın

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü. Alevler Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında Ocaklı Mahallesi'ndeki Çalılık mevkiinde çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 su tankeri ve 14 personel bölgeye sevk edildi. Alevler ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alan ekiplerimiz anında yangın bölgesine giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangına 2 arazöz 1 su tankeri ve 14 personel ile müdahalede bulunuldu. Yangın söndürülürken, 15 dekar zeytinlik alan da alevlerden zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi. FOTOĞRAFLI

