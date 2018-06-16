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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 21:48 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil ile  çarpışan motosikletin sürücüsü Ege Kanadlı (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.  Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde meydana geldi.

Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ege Kanadlı (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde meydana geldi. Ege Kanadlı yönetimindeki 09 BU 572 plakalı motosiklet, Selim D. yönetimindeki 34 ZV 1088 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kanadlı ile birlikte, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sürücü Kanadlı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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