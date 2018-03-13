Aydın’da öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesi genelinde eğitim gören çok sayıda öğrenci kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencinin kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Karacasu İlçe Hastanesinin yetersiz kalması ile öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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