Aydın'da orman yangını (2)

20 HEKTAR ÇAM ORMANI VE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlıkta iki ayrı noktada birden çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 20 hektar çam ormanı ve tarımsal alanın alevlerden zarar gördüğü belirlenirken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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