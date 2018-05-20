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Aydın'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 23:55 | Son Güncelleme

20 HEKTAR ÇAM ORMANI VE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlıkta iki ayrı noktada birden çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

20 HEKTAR ÇAM ORMANI VE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, ormanlıkta iki ayrı noktada birden çıkan ve yakındaki tarım arazilerine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 20 hektar çam ormanı ve tarımsal alanın alevlerden zarar gördüğü belirlenirken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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