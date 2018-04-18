Aydın’da pitbull dehşeti

Aydın’ın Efeler ilçesinde zincirsiz olarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kedi saldırıdan yaralı kurtuldu.

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Menderes Park yanında sahibinin zincirsiz ve ağızlıksız olarak gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, sokaktaki bir kediyi yakaladı. Köpek, ayağından ısırdığı kediyi sağa sola savurmaya başladı. Köpeğinin kediye saldırmasını önce umursamadan izleyip yoluna devam eden sahibi, köpeğinin kediyi bırakmadığını görünce yolundan geri dönüp köpeğini kontrol altına almaya çalıştı ancak başarısız oldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşların köpeğine müdahale etmesini bir süre engellemeye çalışan sahibi, tepkiler üzerine bu tutumundan vazgeçti. Sahibi ve vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucunda kediyi köpeğin ağzından yaralı olarak kurtardı. Yaşanan pitbull vahşetini çevredeki güvenlik kameraları saniye saniye kayıt altına aldı.

Yaralı kediyi himayesi altına alan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "O saldırıdan bir kedinin ölmeden çıkması çok zor. Sadece kedinin ön sol bacağı parçalanmış, kemikleri ufalanmış. Kedinin tedavisi Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde sürüyor. Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen vicdansızlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır” şeklinde konuştu.