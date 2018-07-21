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Aydın'da pompalıyla dehşet: 5 ölü, 4 yaralı (11)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ramazan ÇETİN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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