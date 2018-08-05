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Aydın'da, rayların üzerinde oturan yaşlı adama tren çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 22:27 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a (78), Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni çarptı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a (78), Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni çarptı. Kazada yaşlı adamın sağ bacağı koptu. Kaza saat 18.00 sıralarında, Dallıca Mahallesi'ndeki demiryolu geçidinde meydana geldi. Ertan Güler (56) yönetimindeki Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam köprüden aşağıya düştü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozok'u Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan yaşlı adam burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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