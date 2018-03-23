Aydın'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığını belirlediği E.Ö.'yü evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, örgüte ait olduğu tespit edilen ve toplatma kararı bulunan 11 gazete ile 2 dergi ele geçirildi. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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