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Aydın'da terör propagandasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddia edilen S.D.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddia edilen S.D. (18), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan S.D.'nin sosyal medya hesabından terör örgütüi PKK/YPG'nin propagandasını yaptığını öğrendi. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma, S.D.'yi yakalanarak gözaltına alındı. S.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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