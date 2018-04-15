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Aydın’da trafik kazası, 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Aydın’da trafik kazası, 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Aydın-İzmir Karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İncirliova’dan Aydın istikametine giden Mehmetcan Bahat (20), 09 AEV 92 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosikletin devrilmesi ile asfalta düşen Mehmetcan Bahat olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bahat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Bahat’ın cansız bedeni Aydın Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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