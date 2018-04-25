Aydın’da trafik kazası; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 8.30 sıralarında Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde Ayko 3.cadde ve 1740 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. R.Ş idaresindeki 35 ELB 44 plakalı otomobil ile M.K idaresindeki 35 TNE 30 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kaldırıma çıkan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kazada 35 ELB 44 plakalı araçta yolcu olarak bulunan C.Ş hafif yaralanırken, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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