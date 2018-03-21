HABER

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 23:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Fahri Yılmazsavaş (55) yönetimindeki 09 H 1170 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mustafa Kilici yönetimindeki 43 AAD 044 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmazsavaş ile birlikte, yolcular Dilek Şahin (39), Etem Yılmazsavaş (80), Ayşe Yılmazsavaş (78), Mehmet Şahin (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Yılmazsavaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralıAydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.