Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşaktan dönen TIR'la çarpışan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Fahri Yılmazsavaş (55) yönetimindeki 09 H 1170 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Mustafa Kilici yönetimindeki 43 AAD 044 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmazsavaş ile birlikte, yolcular Dilek Şahin (39), Etem Yılmazsavaş (80), Ayşe Yılmazsavaş (78), Mehmet Şahin (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Yılmazsavaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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