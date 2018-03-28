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Aydın’da trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 01:57 | Son Güncelleme

Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı.

Aydın’da trafik kazası

Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı. Kazada takala atan otomobilin LPG tankı monte edildiği yerden fırladı. Kazada yangın çıkmaması ve can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
Kaza Aydın-İzmir Karayolu Orgeneral Eşref Bitlis Kavşağı ile Hal Kavşağı arasındaki sepetçilerin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umurlu istikametinden Aydın Efeler istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 20 LK 943 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan Ö.D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmadan sonra direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 20 LK 943 plakalı otomobil önce yolun sağ tarafındaki refüje çarptı. Ardından taklalar atarak yuvarlandıktan sonra dört tekeri havada kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü ve yolcuları araçtan dışarı çıkardı. Polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen kazada yaralanan M.T. ve 4 yaşlarındaki oğlu ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kazada, otomobilin LPG tankının yerinden fırlaması nedeniyle itfaiye ekipleri olası bir yangın ve patlamaya karşı tedbir aldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akımı bir süre kontrollü şekilde verilirken, polis tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da trafik kazası

Aydın’da trafik kazası

Aydın’da trafik kazası

Aydın’da trafik kazası

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