HABER

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Aydın’da bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı üzerindeki 17 numaralı binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Aydın’da bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Doğu Aydın Bulvarı üzerindeki 17 numaralı binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası dumanlar tüm apartmanı kaplarken, apartmanda yer alan lokantada bulunan müşteriler ve apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Emniyet güçleri de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri bodrum kattaki yangından dolayı oluşan yoğun dumanı tahliye etmekte zorlandı. Yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangın nedeniyle aşırı derecede dumana maruz kalarak hastanelere sevk edilen 7 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

1 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
2 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
3 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
4 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
5 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
6 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
7 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
8 / 8

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’da yangın, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.