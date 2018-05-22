HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Aydın'da yerel gazete sahibine sopalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Şener Alevci (41), İncirliova ilçesindeki evinin önünde 2 kişinin sopalı saldırısı sonucu başından yaralandı.

Aydın'da yerel gazete sahibine sopalı saldırı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Şener Alevci (41), İncirliova ilçesindeki evinin önünde 2 kişinin sopalı saldırısı sonucu başından yaralandı. Polis, bir gün önce de otomobilinin arka lastikleri kesilen Alevci'ye saldıranların yakalanması için çalışma başlattı.
Koçarlı'da haftalık yayın yapan yerel 'Koçarlı Haber' gazetesinin imtiyaz sahibi Şener Alevci, dün saat 08.30 sıralarında, iş yerine gitmek üzere İncirliova'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinin önüne çıktığı sırada, 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Alevci yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Eşi tarafından yarı baygın halde bulunan Şener Alevci, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan Alevci, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Şener Alevci, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Gazeteci Şener Alevci, kendisine saldıran kişileri tanımadığını belirtip, "Arkamdan yaklaşıp, başıma sopa ile vurdular. Neye uğradığımı şaşırıp, yere yığıldım. Saldırganların yakalanıp, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.
Bir gün önce de Alevci'nin evinin önünde park halinde duran otomobilinin arka iki lastiği bıçakla kesilmişti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Soruşturma başlatan polis, iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını, saldırganların yakalanması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da yerel gazete sahibine sopalı saldırıAydın'da yerel gazete sahibine sopalı saldırı

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
9 aylık bebeğin başına, ablasının fırlattığı çatal saplandı9 aylık bebeğin başına, ablasının fırlattığı çatal saplandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandıİzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.