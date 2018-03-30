HABER

Aydın’da yol kontrolünde silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kontrolü esnasında bir adet silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol ve arama noktasında kimlik kontrolü uygulaması yapıldı.

Aydın’da yol kontrolünde silah ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kontrolü esnasında bir adet silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol ve arama noktasında kimlik kontrolü uygulaması yapıldı. Şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan A. C isimli şüphelinin çantasında el yapımı 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 15 adet 7.65 mm MKE yapımı mermi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanan malzemelere el konulurken şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.