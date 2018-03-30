Aydın’da yol kontrolünde silah ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kontrolü esnasında bir adet silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol ve arama noktasında kimlik kontrolü uygulaması yapıldı. Şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan A. C isimli şüphelinin çantasında el yapımı 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 15 adet 7.65 mm MKE yapımı mermi bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla yakalanan malzemelere el konulurken şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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