Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 44 yaralı (2)

YARALI SAYISI 44'E ÇIKTI

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 28 olan yaralı sayısı 44'e çıktı. Kaza sonrası hastanelere kendi imkanları ile gidenlerin de belirlenmesiyle yaralı sayısının netleştiği belirtildi. Yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavilerin devam ettiği bildirildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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