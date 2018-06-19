Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 44 yaralı (2)

YARALI SAYISI 44'E ÇIKTI
Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 28 olan yaralı sayısı 44'e çıktı. Kaza sonrası hastanelere kendi imkanları ile gidenlerin de belirlenmesiyle yaralı sayısının netleştiği belirtildi. Yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavilerin devam ettiği bildirildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
FOTOĞRAFLI
Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Yangını söndürmek yerine sevişmeyi tercih ettiler!
Kandil'e operasyonda son durum! Terör örgütü PKK liderleri kaçıyor
Mumya 100 yıl sonra gözlerini açtı! Bu iddia olay yarattı
Financial Times: Erdoğan Kürt oylarını engellemekle suçlanıyor
Canlı yayına çıktı, o detay hayatını kurtardı
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum