Aydın'da zeytinlik alan yandı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü.
Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Argavlı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopterin de sevk edildiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürdü. Çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangında vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin hortumunun patlamasından dolayı yangının yayıldığını ve ekiplerin bölgeye geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
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