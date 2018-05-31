Aydın'daki FETÖ çatı yapılanması sanıklarına ceza yağdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin çatı yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 52 sanık hakkında açılan davada karar verildi. Sanıkların tamamı, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuklu sanıklardan 4'ü ise tahliye edildi.

FETÖ'nün çatı yapılanmasına yönelik olarak açılan, 29'u tutuklu 52 sanığın yargılandığı Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen pazartesi günü başlayan son duruşması tamamlandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanıkların avukatları ile yakınları katıldı. Hafta başından beri devam eden duruşma için tutuklu sanıklar, Aydın, Söke ve İzmir'deki cezaevlerinden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürüp, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan iş adamı Mustafa Ancın, Abdulkerim Tikbaş, Mahir Kızılkaya ve Arif Kocagöz hakında 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ancak tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyeleri kararlaştırıldı. İddianamenin 1 numaralı sanığı, örgütün 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen Abdülbekir Kalkan ise terör örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Aralarında gazeteci Ali Akkur ve Osman Akça'nın da bulunduğu diğer 24 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 gün ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Bütün sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir, kayyum kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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