Aydın'daki FETÖ davasında 5 tahliye

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu toplam 108 kişinin yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi.

FETÖ/PDY'nin Nazilli işadamları yapılanmasına yönelik Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Tüm sanıkların kişisel mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet Gacar, Ekrem Aytekin, Halil İbrahim Kuyucu, Mesut Algan ve Cumhur Yöndem'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

