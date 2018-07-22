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Aydın'daki katliamın son kurbanı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle yaptığı katliamda yaşamını yitiren 5 kişiden Bekir Cihan Karakılıç da (50) son yolculuğuna uğurlandı. 4 kişinin dün toprağa verildiği olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.  Olay, cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Aydın'daki katliamın son kurbanı toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle yaptığı katliamda yaşamını yitiren 5 kişiden Bekir Cihan Karakılıç da (50) son yolculuğuna uğurlandı. 4 kişinin dün toprağa verildiği olayda yaralanan 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Olay, cuma günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi'nde depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Birlikte çalışan Duran çiftinin arasında anlaşmazlıklar başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, bir süre önce evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile İstiklal Mahallesi'ndeki ağabeyinin oturduğu müstakil eve yerleşti ve boşanma davası açtı. Ayrıca eşinin kendisini tehdit ettiği yönündeki başvurusu sonrası Tülin Duran'a, koruma kararı çıkarılarak, kocası hakkında uzaklaştırılma kararı verildi.
EVİN KAPI KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİLİNCE DEHŞET SAÇTI
Cuma günü sabahı Mustafa Duran, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını öne süren Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrendi.
Öfkelenen Mustafa Duran, kendisine ait 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve geldi. Evin yakınına aracını park eden Mustafa Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği yanına alarak, eve girdi. Duran bahçesinde birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderi Bekir Cihan Karakılıç (50) ve Serpil Karakılıç (43), diğer kayınbiraderi Birol Karakılıç (48) ve eşi Emine Özlem Karakılıç (45), Bekir Cihan ve Serpil Karakılıç çiftinin kızları Şükran Karakılıç (25) ile akrabaları ve komşuları olan Filiz Kahya (38) ve Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
YARALILARDAN TUĞÇE DURAN'IN DURUMU AĞIR
Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya, olay yerinde, Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda kolundan yaralanan Tülin Duran, Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan sadece Tuğçe Duran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
4 KİŞİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Yaşamını yitirenlerden 4'ü, dün toprağa verildi. Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç Nazilli ilçesinde, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya çifti ise Bozdağon ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.
Emniyette pişman olduğunu söyleyen katil zanlısı Mustafa Duran ise dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OĞLU BAYGINLIK GEÇİRDİ
Katliamın son kurbanı 2 çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç için bugün cenaze töreni düzenlendi. Öncesinde Karakılıç'ın cenazesi, cinayetin işlendiği eve getirilerek helallik alındı. Bu sırada oğlu Yusuf Karakılıç, baygınlık geçirdi. Yakınları ve komşuları, Yusuf Karakılıç'ın elini ve yüzünü suyla yıkayıp kendine getirdi. Helallik alınmasının ardından cenaze İstiklal Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Camii'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bekir Cihan Karakılıç, Evranlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ablası Ayşe Karakılıç da gözyaşını tutamadı.

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