Aydın'daki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Değirmenci (29) yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Nazilli Sanayi Sitesi girişindeki Ticaret Odası Dönerli Kavşağı'nda meydana geldi. Şahin Kurşun yönetimindeki 02 HC 852 plakalı otomobil, kavşaktan dönmekte olan Murat Değirmenci yönetimindeki 09 R 4331 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü Değirmenci'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Değirmenci'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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