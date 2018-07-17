Aydın'daki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, bugün gündüz saatlerinde Bereketli Mahallesi Sarıkaya Mevkii'ndeki meyve ağaçlarının bulunduğu tarım alanında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz ve orman işçileri alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili açıklama yapan Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Müdürlüğümüze bağlı olan Karacasu ilçesinin Bereketli Mahallesi Sarıkaya Mevkii'nde tarım arazilerinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için yangın söndürme ekiplerimiz anında olay yerine giderek havadan 1 helikopter, karadan ise 2 arazözle alevlere müdahale etti. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, yangında 0.5 dekarlık bir alan zarar gördü" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
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