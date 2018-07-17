HABER

Aydın'daki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 20:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, bugün gündüz saatlerinde Bereketli Mahallesi Sarıkaya Mevkii'ndeki meyve ağaçlarının bulunduğu tarım alanında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz ve orman işçileri alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili açıklama yapan Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, "Müdürlüğümüze bağlı olan Karacasu ilçesinin Bereketli Mahallesi Sarıkaya Mevkii'nde tarım arazilerinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için yangın söndürme ekiplerimiz anında olay yerine giderek havadan 1 helikopter, karadan ise 2 arazözle alevlere müdahale etti. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, yangında 0.5 dekarlık bir alan zarar gördü" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Aydın'daki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldüAydın'daki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldüAydın'daki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Ankara Eşref Akıncı Kışlası'nda yangınAnkara Eşref Akıncı Kışlası'nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı o karikatürü Twitter hesabından paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.