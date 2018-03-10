HABER

Aydın'daki zeytinyağı hırsızlığı şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 11:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın ilçelerinde, kiralık hafif ticari araçla zeytinyağı çaldıkları belirlenen 1'i kadın, 3 kişi, jandarma tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalandı.

Aydın'daki zeytinyağı hırsızlığı şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın ilçelerinde, kiralık hafif ticari araçla zeytinyağı çaldıkları belirlenen 1'i kadın, 3 kişi, jandarma tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.
İzmir'den kiraladıkları hafif ticari araçla Aydın'a gelen 1'i kadın 3 kişi, iddiaya göre, Yenipazar, Efeler, Çine ve Nazilli ilçelerindeki 7 adresten 1100 litre zeytinyağı çaldı. Hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 16 bin 500 lira olan zeytinyağlarını alarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin E.T., Ş.U. ve E.U. olduğunu tespit etti. Jandarma, kiralık araçtaki takip sistemi GPS'in bilgilerinden, şüphelilerin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde olduğunu öğrendi. Jandarma ekipleri, şüphelileri dün sabah Burhaniye'de yakaladı.
Aydın'a getirilen zanlılardan E.T. ve Ş.U.'nun 7 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan sabıkalı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, Aydın, Manisa, Muğla ve İzmir'de hırsızlık yapacağı yerleri sosyal medya üzerinden tespit ettikleri belirlendi. Hafif ticari araçta bidonlar içerisinde bulunan zeytinyağlarına el konuldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Aydın'daki zeytinyağı hırsızlığı şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Afrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldıAfrin'nde Raco'nun merkezine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.