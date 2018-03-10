Aydın'daki zeytinyağı hırsızlığı şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın ilçelerinde, kiralık hafif ticari araçla zeytinyağı çaldıkları belirlenen 1'i kadın, 3 kişi, jandarma tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

İzmir'den kiraladıkları hafif ticari araçla Aydın'a gelen 1'i kadın 3 kişi, iddiaya göre, Yenipazar, Efeler, Çine ve Nazilli ilçelerindeki 7 adresten 1100 litre zeytinyağı çaldı. Hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 16 bin 500 lira olan zeytinyağlarını alarak ortadan kayboldu. İhbar üzerine geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin E.T., Ş.U. ve E.U. olduğunu tespit etti. Jandarma, kiralık araçtaki takip sistemi GPS'in bilgilerinden, şüphelilerin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde olduğunu öğrendi. Jandarma ekipleri, şüphelileri dün sabah Burhaniye'de yakaladı.

Aydın'a getirilen zanlılardan E.T. ve Ş.U.'nun 7 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan sabıkalı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, Aydın, Manisa, Muğla ve İzmir'de hırsızlık yapacağı yerleri sosyal medya üzerinden tespit ettikleri belirlendi. Hafif ticari araçta bidonlar içerisinde bulunan zeytinyağlarına el konuldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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