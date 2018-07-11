Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildiği seyir halindeki otomobilde, hasar meydana geldi.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Hastane kavşağında meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direği, kavşaktan dönüş yapan Sefer Kındaç yönetimindeki 08 AD 569 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kındaç'ın yara almadan kurtulduğu olayda, otomobilde hasar meydana geldi.
Aydınlatma direği, çevre sakinleri tarafından aracın üzerinden kaldırıldı.
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