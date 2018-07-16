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Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 01:25 | Son Güncelleme

RİZE’de etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kamil Pakkan (58), hayatını kaybetti.

Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kamil Pakkan (58), hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında, Dörtyol mevkiinde Salarha Tüneli çıkışında meydana geldi. Kamil Pakkan yönetimindeki 53 DM 567 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Pakkan, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldüAydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

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