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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU,(Karabük),(DHA) KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu Kireç Kuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Erdal Özcan yönetimindeki 78 SU 416 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil ters bir şekilde durdu. Haber verilmesiyle gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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