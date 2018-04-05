Aydos Ormanı’nda hava destekli narkotik operasyonu

İstanbul polisi Aydos Ormanı ve çevresi başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde hava destekli, özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Sancaktepe İlçe emniyet müdürlüğü koordinesinde özel harekat polislerinin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
Narkotik köpeklerin de katıldığı uygulama kapsamında, Aydos Ormanı içerisinde ve çevresinde ekipler, şüpheli araçları tek tek durdurarak aradı. Helikopter destekli gerçekleşen uygulamada, zırhlı araçlar da arama noktalarında tedbir amaçlı bekletildi.
Kontrollerde, şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri de gerçekleştirildi.
Şüphelenilen bazı araçlarda narkotik köpeklerince araması yapılırken uygulamada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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