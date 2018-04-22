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Ayhan Nurçin’i öldüren zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ümraniye’de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin’i öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Ümraniye’de "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin’i öldüren zanlı, gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde 10 Nisan günü yaşanan olayda maskeli bir saldırgan, otomobildeki Ayhan Nurçin’e kurşun yağdırmış, başına ve göğsüne ikişer kurşun isabet eden Nurçin hayatını kaybetmişti. Ayhan Nurçin’in "Nurçinler" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayı soruşturan polis, 17 yaşındaki zanlı M.N.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Kartal Adliyesi’ne sevk edildi.

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