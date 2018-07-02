Aylık 5 bin TL gelir vaat ettiği kadınlara fuhuş yaptırdığı iddiası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İSTANBUL’dan aylık 5 bin TL gelir vaadiyle Bolu'ya getirdiği 2’si Özbek 1’i Türk 3 kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.(45) yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.B. isimli kişinin fuhşa aracılık ettiğini tespit etti. M.B.’yi takibe alan ekipler, şüphelinin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen kişilere, Karaçayır Mahallesi’ndeki bir sokağı buluşma noktası olarak gösterdiğini belirledi. Sokakta bekleyen polis, M.B.’yi yanında bulunan G.B.(33), Özbek uyruklu G.Y. (31) ve J.K. (35) isimli kadınlar ile pazarlık için gelen 2 kişiyle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişiden müşteri olan 2 erkek 220 TL idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ise bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığı yönünde sağlık raporu alınması için hastaneye götürüldü. Yabancı uyruklu 2 kadının sınır dışı işlemleri de başlatıldı. Gözaltındaki işlemleri süren M.B.'nin kadınları aylık 5 bin TL gelir vaadiyle İstanbul'dan Bolu'ya getirdiği öğrenildi.
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum