Aymakoop Sanayi Sitesinde korkutan yangın

Başakşehir Aymakoop Sanayi Sitesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Başakşehir’de bulunan Aymakoop Sanayi Sitesinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinin içerisinde bulunan 4 katli bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapılarak itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine yangının olduğu yere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, binanın çatısı kullanılmaz hale geldi.
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